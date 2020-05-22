حديث أرملة الشهيد أحمد منسي عن زوجها

قامت أرملة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد المنسي الأستاذة منار سليم بالتأكيد على أن زوجها استشهد في يوم عيد ملاد ابنها مؤكده أن ابنهما في يوم 7 يوليو قد تم عامين، وأكدت خلال ظهورها في برنامج مساء دي إم سي أنها قامت بتأجل الاحتفال بعيد ميلاد طفلها أنها قد اتفقت مع الشهيد أنهم سيقوموا بالاحتفال بعيد ميلاد طفلهما في يوم الاثنين وذلك اليوم بعد استشهاده بمدة ثلاثة أيام.

وأكدت أن أخر تواصل لها مع الشهيد أحمد المنسي كان عبر وسائل التواصل الاجتماعي الواتس أب وذلك قبل استشهاده بفترة قصيرة وقام بالتأكيد على أن تاريخ استشهاد زوجها هو فخر للأسرة بأكملها.