شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتبادل التهنئة بعيد الفطر المبارك مع ولى عهد أبو ظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة هاتفياً مساء اليوم، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنياً لدولة الإمارات وشعبها الشقيق كل الأمن والسلام والتقدم.

Advertisements

ومن جانبه اعرب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن دوام السلام والازدهار لمصر ولشعبها الشقيق.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.