شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات أميركية على 9 كيانات صينية لانتهاكها الحقوق الإنسانية لأقلية الأويغور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة سكاي نيوز العربية، في نبأ عاجل لها، أن الولايات المتحدة الأمريكية أقرت عقوبات على 9 كيانات صينية لانتهاكها الحقوق الإنسانية لأقلية الأويغور، يأتى ذلك بعدما وصف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، تشريعا جديدا تقدمت به الصين يتعلق بالأمن القومي في هونج كونج بأنه كارثي، وقال إنه قد يحمل تبعات على المعاملة الاقتصادية التفضيلية التي تمنحها الولايات المتحدة لهونج كونج.

وتعتزم الصين فرض تشريع أمني جديد على هونج كونج بعد مظاهرات مؤيدة للديمقراطية العام الماضي، ما دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التحذير من أن الولايات المتحدة سترد "بقوة كبيرة" على محاولة فرض المزيد من السيطرة على المستعمرة البريطانية السابقة.

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وقال بومبيو "تدين الولايات المتحدة مقترحا بفرض تشريعات الأمن القومي من جانب واحد وبشكل تعسفي على هونج كونج".

وأكد بومبيو على أن بلاده "تحث بكين بقوة على إعادة النظر في مقترحها الكارثي، والتقيد بالتزاماتها الدولية، واحترام الدرجة العالية من الحكم الذاتي والمؤسسات الديمقراطية والحريات المدنية في هونج كونج، والتي هي أساس للحفاظ على وضعها الخاص بموجب القانون الأمريكي".

ومضى بيان بومبيو إلى ما هو أبعد من تحذير وزارة الخارجية أمس الخميس، مؤكدا على مدى سرعة استجابة العالم لخطط بكين بعد الاحتجاجات الجماهيرية المؤيدة للديمقراطية التي شهدتها هونج كونج العام الماضي.