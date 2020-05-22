شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن الهرم وفيصل وعدة مناطق بالجيزة بسبب كسر مفاجئ بأحد الخطوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، عن حدوث كسر مفاجئ بخط قطر 1000 مم زهر مرن، الخارج من محطة مياة إمبابة، والمغذى للخزان اليابانى بالرماية، الأمر الذى يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق الهرم وفيصل ومتفرعاتهم وكفر طهرمس ومنشأة البكارى والكوم الأحمر والمريوطية.

والشركة إذ تاسف عن هذا العطل الخارج عن ارادتها فانها تبذل قصارى جهدها فى سبيل إنهاء أعمال الإصلاح فى أقل فترة زمنية ممكنة.

هذا وتقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك فى الأماكن المتأثرة فى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى.

كان المهندس منصور بدوى، رئيس شركة مياه الجيزة، قد أكد أنه تم تركيب عدد 30 بوابة تعقيم أمام مقر الشركة ومراكز خدمة العملاء بالمحافظة، وذلك لتعقيم العملاء قبل التعامل مع الموظفين، فى إطار الإجراءات الوقائية التى تتخذها الشركة للوقاية من فيروس كورونا.

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وأضاف المهندس منصور بدوى، أنه تم تخفيض نحو 50% من الموظفين والعمال الإداريين، لتقليل الكثافة داخل المكاتب، بالإضافة إلى أنه تم التنبيه على استخدام الكمامة طوال فترة الوردية، بالإضافة إلى الحرص على استخدام الكحول والمواد المعقمة، ومنع دخول أى عميل بدون ارتداء الكمامة.

وأوضح أنه رغم تخفيض عدد العمالة، إلا أن المحطات ما زالت تعمل بنفس الكفاءة والطاقة، لافتا إلى أن الحظر تسبب فى زيادة استهلاك المياه، وزيادة نسبة الصرف، وهو ما يمثل تحدى كبير أمام الشركة، ونجحت الشركة فى تخطى هذه التحديات.

وبما يتعلق بنسب تحصيل الفواتير، قال المهندس منصور بدوى، رئيس شركة مياه الجيزة، إن أزمة كورونا تسببت فى تراجع نسبة التحصيل، ولكن من المتوقع أن ترتفع نسبة التحصيل عقب عيد الفطر، بعد عودة العمل بشكل كامل فى ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وبما يتعلق بخطورة اتشار فيروس كورونا داخل المياه، قال إن فيروس كورونا لا يعيش فى المياه هذا أولا، كما أن عملية تنقية المياه تمر بأكثر من مرحلة، وفى كل مرحلة يتم إضافة شبة وكلور، وهو ما يقضى على أى فيروسات، ما يجعل المياه آمنه تماما.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أنه تم ٍ تنفيذ عددا من مشروعات مياه الشرب، من ميزانية الشركة، وتشمل مشروعات إعادة تأهيل محطات مياه الشرب، وإحلال وتجديد ومد خطوط وشبكات المياه، مشيراً إلى أن قيمة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى نفذتها الشركة من ميزانيتها لعام 2018 / 2019، بلغت أكثر من 328 مليون جنيه، وقيمة المشروعات الجارى تنفيذها خلال عام 2019 / 2020، بلغت 518 مليون جنيه، بجانب 165 مليون جنيه قيمة شراء الآلات والمعدات لعامى 2018/2019، و2019/2020.‪