شكرا لقرائتكم خبر عن مركز التقويم الطلابى بجامعة حلوان يقدم دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يعقد مركز القياس والتقويم الطلابي بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين أون لاين وذلك ضمن حزمة الدورات التدريبية اللازمة للترقية التي يقدمها المركز تحت إشراف الدكتور إبراهيم الزهيري مدير المركز.

وتتضمن الدورات التدريبية المقدمة دورة التدريب على الاختبارات التحصيلية المقالية والموضوعية وفق جدول المواصفات وذلك خلال الفترة من8: 9 يونيو 2020، وتهدف الي التعرف على مفهوم نواتج التعلم والتقويم التربوي لاداء المتعلم، و استنتاج معايير تقويم نواتج التعلم ومؤشراتها، وتقديم نقداً لاساليب وعمليات التقويم الحالية، و اقتراح بعض التحولات الضرورية لتطوير تقويم نواتج التعلم، والتعرف على الوضع الراهن لخريجي التعليم الجامعي، و استنتاج دواعي تطوير تقويم أداء الطلاب، والتعرف على أنواع أسئلة اختيار الاستجابة ومميزاتها وعيوبها وكيفية صياغة هذه الأسئلة بمهارة وتصميم بطاقة ملاحظة لقياس كل من الجوانب العملية والوجدانية ويتم التسجيل في الدورة التدريبية عن طريق الرابط التالي: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe87dG0W3xpq8bccuNH9qd-q1JbcFyViiWCUhhlxTiIQU7o9Q/viewform.

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كما يقدم المركز دورة تدريبية للتدريب على انشاء وتشغيل بنوك الاسئله خلال الفترة من 15: 16 يونيو 2020 وتهدف إلى التعرف على مفهوم بنوك الاسئله والهدف من انشائها والتعامل مع برمجيات انشاء بنوك الاسئله وإعداد نماذج اختبارية متكافئة وإدارة منظومة بنوك الاسئله ويتم التسجيل بالدورة من خلال الرابط التالي: https://docs.google.com/forms/d/1F9dmyoJWuouw31vqvXEkdI1k3AZ6nui56I96A-qPL3U/viewform?edit_requested=true.

كذلك التدريب على تحليل البيانات باستخدام النظرية التقليدية والنظرية الحديثة خلال الفترة من 22: 23يونيو 2020 للتعرف على تقنية تحليل البيانات واستخدامات النظريات المختلفة في تحليل البيانات وتطبيق نظريات تحليل البيانات في حل المشكلات، وكيفية الاستفادة منها في العمل الأكاديمي، وإجراء مقارنة بين النظرية التقليدية والنظرية الحديثة من حيث التطبيق العملي على أجهزة الحاسب الآلي ويتم التسجيل بالدورة التدريبية من خلال الرابط التالي: https://docs.google.com/forms/d/1L0eRLA8yR4PXrVNereSy3D9xsVGUDElH5PfzrVxcC-Y/viewform?edit_requested=true.