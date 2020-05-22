شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير 3 مستشفيات بحى الدقى فى الجيزة ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقمت أجهزة حى الدقى بالجيزة، 3 مستشفيات بنطاق الحى ضد فيروس كورونا المستجد، حيث وجه اللواء احمد راشد محافظ الجيزه، اللواء احمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي بتطهير مستشفيات الحي والشوارع المحيطة بها، وتم تطهير مستشفي 6 اكتوبر والزارعين و ام الأطباء ش المساحة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لانتشار فيروس كوروناوفى السياق أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ان إجمالي المساعدات التي تولت المحافظة توزيعها خلال الفترة الماضية أكثر من 300 ألف كرتونة ونحو 50 طن لحوم ودواجن مساعدات للقرى الأكثر احتياجاً والعمالة غير المنتظمة التي تضررت من تداعيات فيروس كورونا.



وأضاف المحافظ أن ذلك فى إطار التعاون المجتمعي لمحافظة الجيزة مع العديد من الجهات وتفعيلاً لمبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .



وأشار راشد إلى أن محافظة الجيزة بدأت منذ بداية أزمة فيروس كورونا بتفعيل مبادرات الخير التي تكفل توفير حياة كريمة للمواطنين وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وصندوق تحيا مصر و الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة وذلك لدعم كافة الأنشطة التنموية التي تنفذها المحافظة.



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تصريحات المحافظ جاءت خلال استقبال عدد 50 ألف كرتونة مواد غذائية من الغرفة التجارية بالجيزة لصالح الفئات الأكثر احتياجاً المتضررة من تداعيات فيروس كورونا وعلى رأسها العمالة غير المنتظمة حيث سيتم توزيع تلك المساعدات عن طريق محافظة الجيزة ومديرية التضامن الاجتماعي.



و ثمن المحافظ علي الدور التنموي الذي تؤديه الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة لصالح المواطنين مؤكدا ان المحافظة ترحب بكافة المبادرات المجتمعية التي من شأنها تقديم خدمات أفضل ورفع العناء عن كاهل المواطنين .



ولفت المحافظ إلى ان الغرفة تستكمل دورها التنموي بالمساهمة في المشروع الذي تنفذه المحافظة ببناء تجمعات سكنية بقرى مركز الصف التى تضررت من السيول التي شهدتها مصر قبل أسابيع .







