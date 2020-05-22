محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: جهود متواصلة لأجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها. الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية تمكنت من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية؛ للاتجار فى المواد المخدرة وترويجهما على عملائهما، مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي. وأمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارتين فى كمين أعد لهما بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية وبحوزتهما 20 لفافة لمخدر البانجو وزنت 50 كيلو جراما، مبلغ مالي وهاتف محمول. وتمكنت الإدارة من ضبط عنصر إجرامي حال تواجده بمركز شرطة أبوصوير، وبحوزته 40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرامات ومبلغ مالي وهاتف محمول.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مكافحة المخدرات تضبط 50 كيلو بانجو و40 طربة حشيش في الإسماعيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.