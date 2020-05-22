ليلة سقوط عصابة "المشاغبين الخمسة" لترويج الكيف في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها

وتمكنت الإدارة بالتنسيق العامة لمكافحة المخدرات مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن دمياط من ضبط 5 عناصر إجرامية لثلاثة منهم معلومات مسجلة؛ لاتجارهم فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة مركز شرطة كفر سعد بدمياط، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعُثر بحوزتهم على كمية لمخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرامات، 12 طربة حشيش وزنت 2,400 كيلو جرام، فرد خرطوش و4 طلقت، مبلغ مالى، 4 هواتف محمولة وقطعتي سلاح أبيض.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.