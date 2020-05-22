محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
ألقى ضباط مباحث الأموال العامة القبض على أحد الأشخاص بسوهاج؛ لاتهامه بالنصب والإحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها مجال الاستثمار العقاري.
البداية تعود إلى إبلاغ 5 أشخاص عن ممارسة أحد الأشخاص نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأراضى والاستثمار العقارى.
وحصل المشكو في حقه من الخمسة على مبلغ 2 مليون و150 ألف جنيه مقابل حصولهم على أرباح سنوية من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها، وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى استرداد أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كانت هذه تفاصيل خبر النصب باسم الاستثمار.. مباحث الأموال العامة توقع "مستريح سوهاج" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.