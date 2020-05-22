النصب باسم الاستثمار.. مباحث الأموال العامة توقع "مستريح سوهاج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقى ضباط مباحث الأموال العامة القبض على أحد الأشخاص بسوهاج؛ لاتهامه بالنصب والإحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها مجال الاستثمار العقاري.

البداية تعود إلى إبلاغ 5 أشخاص عن ممارسة أحد الأشخاص نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأراضى والاستثمار العقارى.

وحصل المشكو في حقه من الخمسة على مبلغ 2 مليون و150 ألف جنيه مقابل حصولهم على أرباح سنوية من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها، وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى استرداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.