محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، التهنئة هاتفياً مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وتمنى لدولة الإمارات وشعبها الشقيق كل الأمن والسلام والتقدم.
ومن جانبه أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن دوام السلام والازدهار لمصر ولشعبها الشقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يتبادل هاتفيا التهنئة بعيد الفطر مع ولي عهد ابو ظبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.