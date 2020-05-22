السيسي يتبادل هاتفيا التهنئة بعيد الفطر مع ولي عهد ابو ظبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، التهنئة هاتفياً مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وتمنى لدولة الإمارات وشعبها الشقيق كل الأمن والسلام والتقدم.

ومن جانبه أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن دوام السلام والازدهار لمصر ولشعبها الشقيق.