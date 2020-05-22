محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
نعى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ضحايا تحطم الطائرة الباكستانية، التي تحطمت إثر سقوطها على منطقة سكنية في مدينة كراتشي، اليوم الجمعة، ما أسفر عن عشرات الضحايا والمصابين.
وتقدم فضيلة الإمام الأكبر، في بيان له، الجمعة، بخالص العزاء والمواساة إلى دولة باكستان قيادة وحكومة وشعبا، وإلى أسر الضحايا، داعيا المولى -عز وجل- أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسُّلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
كانت هذه تفاصيل خبر الأزهر ينعى ضحايا تحطم الطائرة الباكستانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.