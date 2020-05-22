طائرة المساعدات الطبية المصرية الثانية تصل جنوب السودان - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي: نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، فيديو لوصول طائرة المساعدات الطبية الثانية إلى جمهورية جنوب السودان. ووصلت الطائرة العسكرية الأولى المحملة بالمساعدات الطبية والدوائية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية جنوب السودان، حيث تم تفريغ الشحنة بمطار جوبا وكان فى استقبالها من دولة جنوب السودان اللواء ماجير دينق كور رئيس اللجنة الأمنية المعنية بتنفيذ اتفاق السلام المنشط، واللواء تشارلز كون نائب المدير العام لجهاز المخابرات العامة، والسفير المصرى بجمهورية جنوب السودان.

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