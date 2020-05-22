المتحف المصري بالتحرير يحصل على لقب الأكثر تأثيرا في أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

حصل المتحف المصري بالتحرير، على المركز الثاني كأكثر المتاحف المؤثرة فى جمهور منصة التواصل الاجتماعي تويتر في قارة إفريقيا، وذلك بناء على إحصائية الاحتفال الثقافي العالمي "أسبوع المتاحف" (Museum week. )

وقالت صباح عبد الزارق مدير عام المتحف، إن تلك الاحصائية هي مبادرة سنوية يتم تنظميها في شهر مايو من كل عام تحت رعاية منظمة العلوم والثقافة اليونسكو، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمى للمتاحف، وجاء المتحف المصري هذا العام فى المركز الثانى.

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وأشارت، إلى أن الإحصائية تقاس بمستوى التفاعل، وجودة المعلومة المقدمة، وتنوع موضوعاتها؛ حيث يتم خلالها حصر أكثر خمس متاحف تحقق تفاعلا من خلال المحتوى المنشور ويتم حساب معدل الوصول ليصل إلى 5.6 مليون مستخدم لجميع المتاحف الأفريقية ومستوى التفاعل 4.6 الاف من المستخدمين تفاعلا، كما يتم تقييم المحتوى المنشور من خلال تقييم القائم على النشر ليتميز 889 من المتاحف الافريقية.

وهنأت الصفحة الرسمية للمبادرة المتاحف الفائزة تحت مسمى أكثر المتاحف تأثيرا، كما تم نشر إجمالي الإحصائية للمتاحف الأفريقية.



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