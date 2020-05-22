مصر | مقتل مسن على يد عاطل في 15 مايو

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مقتل مسن على يد عاطل في 15 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت منطقة 15 مايو واقعة مأساوية، حيث أقدم عاطل على قتل مسن طعنا بسكين في مشاجرة بينهما.

البداية كانت بتلقى مباحث قسم شرطة 15 مايو بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة مسن بمجاورة 17 في منطقة 15 مايو، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين مقتل مسن سبعيني العمر على يد عاطل بسبب خلافات سابقة بينهما، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وكانت قد تواصل قوات الحماية المدنية بمحافظة القاهرة، عملية تبريد النيران الناتجة عن حريق هائل الذي نشب بأحدي المباني التابعة لمول بيع سيراميك، قرب الطريق الدائري ناحية منطقة صقز قريش بالمعادي.

كما تسبب هذا الحريق في تعطل حركة المرور بصورة كبيرة علي طريق الأوتوستراد في الاتجاهين، المؤدي للسيدة عائشة والاتجاه الآخر المؤدي إلي منطقة صقر قريش والمعادي.

ووصلت 10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق بعد انتقاله لأحد مولات بيع السيراميك الشهيرة قرب الطريق الدائري، كما تبين من المعاينة أن السيراميك والمواد الأسمنتية ساعدت علي الاشتعال.

في سياق آخر، أصدرت الدائرة 15 جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، الثلاثاء، حكمًا بالبراءة لخمس موظفين بمصلحة الجمارك متهمين بالتزوير، وانعقدت الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوى.

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وحررت هيئة الرقابة الإدارية محضرًا تتهم فيه خمس موظفين بمصلحة الجمارك بالتزوير فى بعض الشهادات الجمركية لمصلحة صاحب إحدى شركات الاستيراد والتصدير، وقد تولى الدفاع الأستاذ هادي حسين التهامي المحامي، والأستاذ أحمد مخيمر حداد المحامي، وتمكن فريق الدفاع من اقتناص الحكم بالبراءة.