أخبار مصر | الأزهر ينعى ضحايا تحطم الطائرة الباكستانية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأزهر ينعى ضحايا تحطم الطائرة الباكستانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحطمت طائرة باكستانية، فور سقوطها على منطقة سكنية في مدينة كراتشي، اليوم الجمعة، ما أسفر عن عشرات الضحايا والمصابي، وقدنعى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الضحايا متقدما بخالص العزاء والمواساة إلى دولة باكستان قيادة وحكومة وشعبا، وإلى أسر الضحايا.

ودعا الطيب، المولى -عز وجل- أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسُّلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

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ومن جهة أخرى، حدد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أسباب استخدام الرؤية الشرعية لاستطلاع الهلال.

وتابع "علام"، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نور النبي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتم جمع العلم بجانب الرؤية الشرعية عند استطلاع هلال الشهور الهجرية، حيث يتم اللجوء إلى علوم الحساب والفلك خلال عملية استطلاع الرؤية.

وأوضح الدكتور شوقي علام، أنه في حال تأكيد علماء الفلك والحساب أن هلال الشهر لم يوجد أو أنه وجد ولم يمكث في السماء وقت الغروب حينها لا يتم تصديق من يأتي ويقول أنه رأي الهلال في السماء.

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وكشف مفتي الجمهورية، أن عدد اللجان الشرعية الموجودة في عدد من المحافظات لاستطلاع الهلال تبلغ حاليا 6 لجان ويتم بحث زيادة أعدادها في الفترة المقبلة.

وأوضح الدكتور شوقي علام أن عدد أعضاء اللجنة الشرعية 6 أعضاء على الأقل من دار الافتاء المصرية وهيئة المساحة المصرية ومعهد البحوث الفلكية وعلماء من وزارة الأوقاف والأزهر الشريف وأحد الأشخاص من المحافظة المعنية بالرؤية وعدد من الجمهور الراغب في رؤية الهلال.

وتستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر شوال للعام 1441 هجريا، اليوم الجمعة، عقب صلاة المغرب لإعلان نتائج الرؤية الشرعية، حيث يلقى بيان الرؤية الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية بمكتبه بدار الإفتاء.

ووفقا للحسابات الفلكية فعدة شهر رمضان تكون 30 يومًا، وكان أول أيامه الجمعة 24 أبريل، وآخر أيامه السبت 23 مايو، ويكون آخر أيامه أطولها من حيث عدد ساعات الصيام بـ15 ساعة و51 دقيقة ويؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:47.

يولد هلال شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة السابعة والدقيقة 39 مساء يتوقيت القاهرة المحلى يوم الجمعة 29 من رمضان 1441 هجريا الموافق 22 مايو وهو يوم الرؤية.

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم فى مدينة القاهرة، وكذلك فى الغالبية العظمى للعواصم والمدن الإسلامية، ويغرب القمر قبل غروب الشمس فى يوم الرؤية "الجمعة" فى كل من مكة المكرمة والقاهرة بـ11 دقيقة، وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين 9 لـ12 دقيقة.

أما في العواصم والمدن الإسلامية فيغرب القمر قبل غروب الشمس بمدد تتراوح بين 1 لـ16 دقيقة، وبذلك يكون فلكيا يوم السبت 23 مايو هو المتمم لشهر رمضان وتكون غرة شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك 24 مايو المقبل.