أخبار مصر | عميد علوم القاهرة يعلن أبرز نتائج مبادرة "منحة كورونا"

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عميد علوم القاهرة يعلن أبرز نتائج مبادرة "منحة كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور عبد الحميد وجدي المناوي عميد كلية العلوم جامعة القاهرة، أبرز نتائج المبادرة التي أطلقتها الكلية بعنوان "#منحة_كورونا"، وذلك بهدف بث الأمل ونشر الإيجابيات والدروس المستفادة من أزمة فيروس كورونا المستجد علي كافة المستويات والأنشطة التعليمية والبحثية والخدمة المجتمعية بالكلية.

جاء ذلك تماشيا مع الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي، وهو اليوم الذي أقرته الأمم المتحدة كيوم عالمي من أجل التشجيع على الاهتمام بقضايا التنوع الأحيائي حيث يقام هذا اليوم في ٢٢ مايو من كل عام. حيث ذكر المناوي أبرز أنشطة المبادرة على المستوى البحثي حيث فاز فريق من كلية العلوم بتمويل مشروع بعنوان "تشخيص العدوى بفيروس كورونا ٢ باستخدام بيبديدات من بروتين الرأس" من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا من خلال برنامج "طبق فكرتك" والذي يهدف إلى التركيز على استقطاب الكفاءات والقدرات الموهوبة وتوفير البيئة المناسبة لها للوصول إلى تطبيق هذه الأفكار وتحويلها إلى منتج صناعي.

كما فاز ثلاث فرق من الكلية بتمويل مشروعاتهم البحثية من خلال جامعة القاهرة لمواجهة كورونا من إجمالي ٨ مشروعات على مستوى الجامعة وهم مشروع التحكم الأمثل لنموذج رياضي جديد (2019-ncov) ؛ التحليل الرياضي والمحاكاة العددية ومشروع الكشف والتشخيص السريع لفيروس سارس - CoV - 2 باستخدام لوحات مقايسة الممتص المناعي المرتبط بالإنزيم ELISA ومشروع انتاج مطهر صديق للبيئة صديق للبيئة كبديل للمطهرات الكحولية المتاحة حاليًا للوقاية من Covid-19. وأضاف المناوي أن الكلية حريصة على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا أثناء فترة تعليق الدراسة بما لا يؤثر على سير العملية التعليمية والالتزام بعقد الأنشطة الطلابية عن بعد، حيث ذكر المناوي أن الكلية تهتم بنشر ثقافة ريادة الأعمال بين طلاب الكلية للمساهمة الإيجابية في تطبيق كافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لرؤية مصر ٢٠٣٠ والعمل على فتح فرص عمل جديدة تحقيقا لهدف الاقتصاد المعرفي، من خلال تشجيع جميع منسوبي الكلية وخاصة الطلاب على الابتكار والإبداع وتقديم الدعم لهم للارتقاء بمشاريعهم ليصبحوا رواد أعمال من خلال مشروعات التخرج وبرامج وأنشطة نادي ريادة الاعمال بجامعة القاهرة. Advertisements كما ذكر المناوي أن فكر ريادة الأعمال يعتبر هو أحد أهداف جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، للتحول نحو جامعة ذكية من الجيل الثالث من خلال ربط العلم والمعرفة باحتياجات المجتمع وتسخير المعرفة لحل مشاكل المجتمع وتخريج جيل واعي من رواد الأعمال.

حيث ذكر المناوي أن الكلية تتميز بتعدد التخصصات العلمية مما يؤهلها للتنسيق المتكامل بين الأساتذة من جميع التخصصات المختلفة لإيجاد حلول مبتكرة وريادية لمعظم مشكلات المجتمع المعاصرة. وأشارت الدكتورة إيمان علاء الدين، المستشار الإعلامي للكلية، أن الكلية استثمرت امكانتها المادية والبشرية في تنفيذ خطة الكلية والمنبثقة من خطة جامعة القاهرة، للتحول نحو التعلم عن بعد خلال فترة تعليق الدراسة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث ذكرت أن الكلية بها وحدة التعليم الاليكتروني ووحدة تكنولوجيا المعلومات والتى يتم العمل معا من خلال خطة واضحة لتنفيذ كافة الأنشطة التعليمية والطلابية.