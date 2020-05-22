أخبار مصر | عاجل.. توقف رحلات عودة العالقين من الخارج لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. توقف رحلات عودة العالقين من الخارج لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
"وقف الرحلات الاستثنائية"، هكذا اكدت مصادر بوزارة الطيران المدني، بشأن إعادة المصريين العالقين بالخارج، خلال إجازة عيد الفطر، وذلك بسبب تعليق كافة الرحلات الجوية بين الدول وبعضها، كإجراء احترازي لمنع تسلل فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عبر المسافرين.
واستقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، آخر رحلة للمصريين العالقين في الخارج قبل إجازة عيد الفطر، قادمة من دبي.
ومن المقرر أن تستأنف وزارة الطيران المدني تسيير جسرها الجوي الاستثنائي إلى دول الخارج، بعد إجازة عيد الفطر المبارك، أواخر مايو الجاري ومطلع يونيو المقبل.
وأعلنت سلطة الطيران المدني، توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم، خروج 157 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4374 حالة حتى الآن.
من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4960 حالة، من ضمنهم الـ 4374 متعافيًا.
وأكد متحدث الوزارة، في بيان رسمي، تسجيل 783 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.
وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، هو 15786 حالة من ضمنهم 4374 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و707 حالات وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن 105، و15335 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.