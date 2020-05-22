أخبار مصر | عاجل.. توقف رحلات عودة العالقين من الخارج لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. توقف رحلات عودة العالقين من الخارج لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"وقف الرحلات الاستثنائية"، هكذا اكدت مصادر بوزارة الطيران المدني، بشأن إعادة المصريين العالقين بالخارج، خلال إجازة عيد الفطر، وذلك بسبب تعليق كافة الرحلات الجوية بين الدول وبعضها، كإجراء احترازي لمنع تسلل فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عبر المسافرين.

واستقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، آخر رحلة للمصريين العالقين في الخارج قبل إجازة عيد الفطر، قادمة من دبي.

ومن المقرر أن تستأنف وزارة الطيران المدني تسيير جسرها الجوي الاستثنائي إلى دول الخارج، بعد إجازة عيد الفطر المبارك، أواخر مايو الجاري ومطلع يونيو المقبل.

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وأعلنت سلطة الطيران المدني، توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.