أخبار مصر | عودة التقلبات.. بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس السبت

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت الموافق 23 مايو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس السبت نهارًا

طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

طقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

طقس حار على جنوب سيناء، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر.

أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على مناطق متفرقة من الوجه البحري في فترات متقطعة من اليوم.

أمطار خفيفة (40% تقريبًا)، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية في فترات متقطعة من اليوم.

يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي متمركز على غرب البحر المتوسط، بينما يستمر تأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

قالت الهيئة إنه من المنتظر تتعرض البلاد لانخفاض ملحوظ في وتدريجي في درجات اعتبارًا من يوم الجمعة 22 مايو ليسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وأوضحت أنه من المنتظر يوم الأحد سقوط أمطار بنسبة 50% تقريبا لتكون متوسطة الشدة على مناطف متفرفة من السواحل الشمالية والوجه البحري.

وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء لتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متفرقة وتؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحرين الأحمر والمتوسط.

وعن القاهرة الكبرى، قالت الهيئة من المتوقع إن تتعرض لانخفاض ملحوظ وتدريجي في درجات الحرارة اعتبارًا من الجمعة 22 مايو وحتى يوم الجمعة 29 مايو أيضًا ليسود طقس معتدل على نهارًا مائل للبرودة ليلًا.

ومن المنتظر يوم الأحد 24 مايو سقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% تقريبا على مناطق متفرقة يصاحب ذلك نشاطا للرياح تكون مثيرة للأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متفرقة.

وتتاشد الهيئة الجهات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من اﻵثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، ويمكن الاتصال بالهيئة على مدار 24 ساعة على أرقام 24646719 - 2464672​.