أخبار مصر | مظاهر احتفال المصريين بالأعياد.. كعك فرعوني وعيدية فاطمية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مظاهر احتفال المصريين بالأعياد.. كعك فرعوني وعيدية فاطمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الباحث الأثري أحمد عامر، إن قدماء المصريين هم أول من عرفوا الكعك حيث كان الخبازون في البلاط الملكي يحسنون صنعه بأشكال مختلفة، مثل، اللولبي والمخروطي والمستطيل والمستدير، وكانوا يصنعونه بالعسل الأبيض، وقد وصلت أشكاله إلى مائة شكل نُقشت بأشكال متعددة على مقبرة الوزير "رخمي رع" في الأسرة الثامنة عشرة بطيبة، وكان يسمى بالقرص.

وتابع، كان المصريون القدماء يرسمون على الكعك صورة الشمس، وكانوا يمزجون عجين الكعك والخبز بأرجلهم في حين يمزجون الطين بأيديهم، وكانوا يصنعونه بالعسل الأبيض ودقيق القمح والسمن، ووضع في فى المقابر المصرية القديمة، فيما كانت زوجات الملوك يقدمن الكعك للكهنة الحارسين لهرم خوفو في يوم تعامد الشمس على حجرته.

وأضاف عامر، أن العيدية إحدى السمات الأساسية للاحتفال بالعيد، وهى عادة جميلة ورسالة حب وود تدل على التكافل الاجتماعي والشعور بالآخرين وإسعادهم، هذا وينتظرها الأطفال من أول أيام العيد من الأبوين والأقارب ليتباهوا ويتفاخروا فيما بينهم بما حصلوا عليه من نقود، والعيدية هدية مالية صغيرة لجلب الفرحة والسعادة للأطفال.

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وترجع كلمة "عيدية" إلي أصل كلمة عربية منسوبة إلى العيد بمعنى "العطاء" أو "العطف" وترتبط بالعيد، و"العيدية" لفظ اصطلاحي أطلقه الناس على كل ما كانت توزعه الدولة أو الأوقاف من نقود في موسمي عيد الفطر وعيد الأضحى كتوسعة على أرباب الوظائف وكانت تعرف في دفاتر الدواوين بالرسوم ويطلق عليها التوسعة في وثائق الوقف.

وأشار "عامر" إلي أن بداية ظهور "العيدية" وفقًا للروايات التاريخية كانت في مصر خلال العصر الفاطمي، وكان ذلك وتحديدًا زمن الخليفة "المعزّ لدين الله الفاطميّ"، الذي أراد أن يستميل أفئدة المصريين في مبتدئ حكم دولته لبلادهم، فكان يأمر بتوزيع الحلوى وإقامة الموائد، وتوزيع النقود، والهدايا، والكسوة، مع حلول كلّ عيد على رجال الدولة وعامة الرعيّة.

وأضاف، كانت تعرف بأسماء عدة آنذاك، من بينها على سبيل المثال "الرسوم" و"التوسعة"، فالفاطميين قد حرصوا علي توزيع العيدية مع كسوة العيد خارجًا عما كان يوزع علي الفقهاء وقراء القرآن الكريم بمناسبة ختم القرآن ليلة الفطر من الدراهم الفضية، وعندما كان الرعية يذهبون إلي قصر الخليفة صباح يوم العيد للتهنئة، كان الخليفة ينثر عليهم الدراهم والدنانير الذهبية من منظرته بأعلى أحد أبواب قصر الخلافة.