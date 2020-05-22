أخبار مصر | غلق نفق العروبة حتى الجمعة المقبلة لتحويله إلى طريق سطحي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر غلق نفق العروبة حتى الجمعة المقبلة لتحويله إلى طريق سطحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، غلق نفق العروبة في نطاق حي مصر الجديدة، حتى الجمعة المقبلة، والتي توافق 5 يونيو المقبل.

وأوضح نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، في تصريحات صحفية، أن النفق سيتم تحويله لطريق سطحي، مع تعديل مسار المرور في منطقة العروبة، لافتًا إلى أنه يتابع الأعمال هناك، خلال جولة تفقدية قام بها اليوم الجمعة.