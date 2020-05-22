شكرا لقرائتكم خبر عن ولادة أول طفلة بالحجر الصحي للعائدين من الخارج بالمدن الجامعية بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مستشفيات جامعة الزقازيق، ولادة الطفلة «فيروز»، أول طفلة تولد بالحجر الصحي بمجمع البطراوي للمدن الجامعية بالزقازيق، لسيدة من العائدات من الخارج، ضمن تنفيذ توجيهات الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، بضرورة توفير الرعاية الطبية اللازمة لجميع العائدين من الخارج ومتابعة حالتهم الصحية وتقديم العلاج اللازم لهم أثناء قضائهم فترة الحجر الصحي المقررة لهم بالمدينة الجامعية.

وفي هذا الإطار، توجه فريق طبي بقسم النساء والتوليد لمتابعة الحالات بالحجر الصحي وخلال إجراء الفحوصات الطبية تعرضت سيدة لآلام الولادة وتم التعامل مع الحالة طبقاً للقواعد والبروتوكولات الطبية المتبعة، بالإضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة لحماية السيدة والطفلة المولودة وكامل الفريق الطبي من فيروس كورونا المستجد، وتم إجراء عملية الولادة القيصرية وذلك بمشاركة فريق طبي متميز من المستشفيات الجامعية تحت إشراف وحضور د.وائل صبري نصير أستاذ النساء والتوليد والمشرف العام على الشؤوون العلاجية، ود.محمد الحسينى القدوسي مدير مستشفى طوارىء الولادة، وكوادر طبية من أقسام النساء والتوليد، والتخدير، والأطفال، وأفراد التمريض، بالإضافة إلى فريق مكافحة العدوى بالمستشفى.

ومن جهته، أكد الدكتور عبدالسلام عيد، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، استقرار الحالة الصحية للسيدة والطفلة المولودة، مشيراً إلى استمرار تقديم الرعاية الصحية والطبية اللازمة لجميع المرضى من العائدين من الخارج والمقيمين بالحجر الصحي بالمدينة الجامعية، وتقديم العلاج اللازم مع اتخاذ كافه الإجراءات الوقائية اللازمة لهم طبقاً لتوجيهات الدكتور عثمان شعلان، رئيس الجامعة، وتوصيات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.