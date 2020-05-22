شكرا لقرائتكم خبر عن 28 رمضان 21 مايو.. يوم لمعانى الإرادة والتحديات فى حياة الشعب المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شعب لا يعرف اليأس.. فى الوقت الذى يعانى فيه العالم من فيروس كورونا وتعطيل الحياة، كان شعب مصر يتابع فى صباح يوم 28 رمضان 1441 هجرية 21 مايو 2020 ميلادية افتتاح مشروع بشائر الخير 3 فى محافظة الإسكندرية، لتطوير العشوائيات.

Advertisements

وفى نفس اليوم، كان الشعب ومعه العالم العربى، يتابعون إحدى بطولات وملاحم الجيش المصرى، ملحمة كمين البرث، فى مسلسل الاختيار، الذى يجسد قصة الشهيد الأسطورة العقيد أركان حرب أحمد منسى، الذى روى بدمائه وبرفقة أبطال الكتبة 103 أرض فيروز، فى كمين مربع البرث.

وفى نفس اليوم، أيضا، تحولت منصات التواصل الاجتماعى، إلى ساحة امتلئت بمشاعر الروح الوطنية، كان أبرز ما فيها، هؤلاء الأطفال الذين شاهدوا مسلسل الاختيار، وبكوا على شهداء الوطن، وعبروا عن رغبتهم فى الانضمام إلى جيش مصر للحفاظ علي ترابها، أسوة وقدوة بالبطل أحمد منسى، وشهداء مصر الأبرار.