شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يهنىء الشعب المصرى بعيد الفطر من العزل المنزلى والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، التهنئة بعيد الفطر المبارك للشعب المصرى، من داخل العزل المنزلى، بعد مخالطته لمحافظ الدقهلية خلال زيارته للوزارة الاثنين الماضى لبحث المشروعات التى تنفذها الوزارة فى محافظته لخدمة الشأن المائى، والذى ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب عبد العاطى على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك:"اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وذكرنا وصالح اعمالنا " عيد فطر مبارك، كل عام و أنتم بخير.

وعقب ثبوت إصابة محافظ الدقهلية بفيروس كورونا قامت وزارة الصحة والسكان أمس بأخذ مسحة للوزير و 10 من العاملين بالوزارة بينهم رؤساء قطاعات وأمن والمكتب الفنى للوزير والمراسم باعتبارهم خالطوا المحافظ خلال زيارته للوزارة.

Advertisements

وفى تصريحات خاصة ل الخليج 365 قال وزير الرى: "أنا بخير وملتزم بالحجر الصحى المنزلى" كإجراء احترازي واتابع العمل فى الوزارة من المنزل واستعدادات عيد الفطر".

وأوضح المهندس محمد السباعى المتحدث الرسمى للوزارة، أنه مع بدء اتخاذ إجراءات التباعد الاجتماعي والحد من الاجتماعات يتم استخدام التكنولوجيا الحديثة في عقد الاجتماعات عن طريق الفيديو كونفرانس للمتابعة اليومية والاسبوعية لسير العمل.

وتقوم وزارة الموارد المائية والرى بشكل يومى بعمل تطهيرات لكافة المكاتب الموجودة فيها تحسبًا لمنع تفشى فيروس كورونا، ومنع دخول أى أحد الى مبانيها بدون الكمامة، والمرور على المكاتب للتأكد من التزام الموظفين بالتعليمات.