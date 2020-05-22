شكرا لقرائتكم خبر عن الإمام الأكبر يتلقى اتصالا من رئيس مجلس النواب العراقى للتهنئة بعيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالا هاتفيا، اليوم الجمعة، من محمد الحلبوسى، رئيس مجلس النواب العراقى، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وخلال الاتصال، أعرب الحلبوسى عن تقديره للدور الذى يقوم به الأزهر الشريف وإمامه الأكبر فى نشر علوم الدين وثقافة الاعتدال والوسطية ومحاربة التطرف، موجها الدعوة لفضيلة الإمام الأكبر لزيارة العراق، مؤكداً أن زيارة مجلس النواب العراقى ستكون ضمن جدول أعماله خلال الزيارة.

من جانبه، قدم فضيلة الإمام الأكبر الشكر لمحمد الحلبوسى، على التهنئة بمناسبة عيد الفطر، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على العراق ومصر والأمتين الإسلامية والعربية بالأمن والأمان والسلامة والاستقرار.

كما قدم فضيلته الشكر لدولة العراق قيادة وحكومة وشعبا، على الدعوة الكريمة لزيارة العراق، مؤكدا أن العراق بلد عربى له تاريخ عريق، داعيا فضيلته الله تعالى أن يجنب العراق الفتن وأن يحميه من الإرهاب وشروره، وأن يحمى أوطاننا العربية والإسلامية من كل مكروه وسوء.

