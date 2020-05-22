شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الطيران: توقف رحلات عودة العالقين بالخارج خلال إجازة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مصادر بالطيران المدني عن توقف الرحلات الاستثنائية خلال إجازة عيد الفطر، والمخصصة لإعادة المصريين العالقين بالخارج بسبب تعليق الرحلات الجوية بين الدول وبعضها كإجراء احترازي لمنع تسلل فيروس كورونا المستجد عبر المسافرين.

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واضافت المصادر، أن مطار القاهرة الدولي يستقبل مساء اليوم الجمعة آخر رحلة للعالقين قبل إجازة عيد الفطر المبارك، قادمة من مدينة دبي على متنها عدد من العالقين في دولة الإمارات العربية، على أن تستأنف وزارة الطيران تسيير جسرها الجوي الاستثنائي إلى دول الخارج، بعد إجازة عيد الفطر المبارك، أواخر مايو الجاري ومطلع يونيو المقبل.

وكانت أعلنت سلطة الطيران المدنى، توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.