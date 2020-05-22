شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطينيون يرفعون صورة الشهيد المنسي على أحد البنايات في غزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداول عدد من النشطاء على صفحات «فيس بوك» صورة كبيرة «بوستر» بطول أربعة طوابق للشهيد أحمد المنسي على خلفية علم مصر يحمله مجند مصري يرتدي الزي العسكري ومكتوب «خير أجناد الأرض- تحيا مصر».

وأكد أحد النشطاء الفلسطينيين أن الصورة على أحد البنايات السكنية في وسط مدينة غزة بفلسطين، وقام صاحب البناية بوضعها تقديرا للجيش المصري، خير أجناد الأرض، وتكريما لأحد أبنائه البطل الشهيد أحمد المنسي.

يأتي ذلك بالتزامن مع عرض مسلسل «الاختيار» الذي يجسد بطولة الشهيد المنسي ورفاقه في التصدي للعناصر الإرهابية. و«الاختيار» بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبدالخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز وماجد المصري وصلاح عبدالله وكريم عبدالخالق ومحمد عز ومها نصار ورشدي الشامي ودياب وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول «الاختيار» حياة أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة، الذي استشهد في كمين «مربعة البرث» جنوب مدينة رفح عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي للعناصر التكفيرية، حيث يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏في حياة البطل الراحل‎.