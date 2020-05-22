شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتفقد عددًا من سيارات النقل الداخلي بعد رفع كفاءتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، عدد من سيارات النقل الداخلي والدوبل كابينه بعد رفع كفاءتها وصيانتها، ضمن خطة المحافظة للاستخدام الأمثل لجميع المعدات والسيارات بالمحافظة والأحياء ومدينة بورفؤاد. وكان المحافظ وجه بالاستخدام الأمثل للمعدات والسيارات الموجودة بنطاق المحافظة ورفع كفاءتها وصيانتها، لتسهيل الأعمال القائمة في الأحياء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة خلال هذه المرحلة. محافظ بورسعيد يتفقد عدد من سيارات النقل الداخلى الوضع في مصر

اصابات Advertisements 15,003

تعافي 4,217

وفيات 696

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