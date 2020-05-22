شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شردي ينضم إلى «الحياة اليوم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يعود برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة» بعد انتهاء إجازة عيد الفطر بشكل يومي طوال الأسبوع. وأكد المهندس حسام صالح، المتحدث باسم المتحدة للخدمات الإعلامية، عن انضمام الكاتب الصحفي محمد شردي إلى فريق مقدمي برنامج «الحياة اليوم». ويحمل «شردي» خبرات متنوعة في الصحافة والإعلام والسياسة والبرلمان على مدار ٣٥ عاما وشارك في تقديم العديد من البرامج. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 15,003

تعافي 4,217

وفيات 696

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