شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصار دخول مدينة رأس البر على قاطنيها وغلق الشواطئ بها استعدادًا لعيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة منال ميخائيل، محافظ دمياط، مدينة رأس البر، وذلك لمتابعة عدد من الأعمال الجارى تنفيذها خلال الفترة الحالية، وكذلك الإجراءات المتبعة التي تخص المدينة للحد من التجمعات خاصة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، حيث رافقها خلالها اللواء عماد حمدى، رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر.

وقامت «ميخائيل»، خلال تلك الجولة، بتفقد بوابتى رأس البر الغربية والشرقية، لمتابعة تطبيق القرار الصادر بشأن اقتصار دخول مدينة رأس البر على قاطنيها من أبناء محافظة دمياط فقط ومنع الوافدين من المحافظات الأخرى من دخول المدينة، وذلك في إطار الخطوات الاستباقية والاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد ومنع أية تجمعات، فضلا عن متابعة إيرادات البوابة خلال اليوم.

ووجهت مديرى إدارتى المتابعة والتفتيش المالى والإدارى، بالتواجد الميدانى المستمر على بوابتى المدينة لتحقيق التعاون مع الوحدة المحلية والأجهزة الأمنية لتطبيق تلك القرارات بكل حزم، كما أكدت على توفير مهمات الوقاية للعاملين.

كما تابعت محافظ دمياط أعمال الإزالات الخاصة بالمخالفات والتعديات التي تم رصدها مؤخراً بمنطقة العرائس بالمدينة، حيث أكدت على رئيس الوحدة المحلية بالتصدي وبكل حسم لكافة أشكال المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وواصلت المحافظ جولتها بزيارة شارع ١٠١ لمتابعة أعمال الرصف بالأسفلت الجارى تنفيذها حالياً، وكذلك التأكد من خلو الشواطئ وغلقهم أمام المواطنين بمعرفة الوحدة المحلية والجهات الأمنية طبقاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

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