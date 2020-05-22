ليست الخفافيش وحدها.. القطط والكلاب ضمن حيوانات نقلت أوبئة للإنسان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ أن تفشى فيروس كورونا المستجد، والكل يحاول الوصول إلى مصدر انتشار هذه الجائحة وكيفية وصولها إلى الإنسان، وخرجت الكثير من التقارير والدراسات البحثية تشير إلى السبب قد يعود إلى تناول البشر للحوم الخفافيش والأفاعى، فيما ذهبت أخرى إلى نقل عن طريق آكل النمل الحرشفى، إذ يوجد سوق يعرف بسوق الأسماك في مدينة ووهان الصينية، ويحتوي على العديد من الحيوانات العديدة سواء الخفافيش والثعابين وغيرها ويتناولها الصينيون بشكل طبيعي.
وعلى مدار التاريخ الإنسانى، كان هناك العديد من الأوبئة التي هددت البشرية على مر التاريخ وكان سببها الحيوانات، وأنها السبب فى حملها فيروسات قاتلة تتسبب في وفاة ملايين البشر بسبب انتشار الأوبئة والأمراض.
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