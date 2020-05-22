شكرا لقرائتكم خبر عن الكمامة القماش.. مواصفاتها وأفضل طرق تنظيفها لإعادة استخدامها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الكثير من دول العالم إلى التعايش مع فيروس كورونا، وفقا لإجراءات احترازية تتمثل فى تخفيف إجراءات العزل الصحى وعودة الحياة، ومن أبرز هذه الإجراءات الاعتماد على الكمامة القماش، والتى تعد بمثابة عملة ذات وجهين، وهما الحماية والتوفير.

ومع الاعتماد على الكمامة القماشة يتساءل البعض عن أفضل طرق لتنظيف الكمامة القماش لإعادة استخدامها أكثر من مرة.

في الفيديو التالى نستعرض أهم خصائص الكمامات القماش