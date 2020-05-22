شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس السكة الحديد يتفقد شبابيك حجز تذاكر محطة القاهرة استعداداً للعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تفقد اليوم المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد محطة القاهرة لمتابعة سير العمل ومتابعة انتظام عملية صرف التذاكر بشبابيك حجز التذاكر وخاصة قطارات الوجه القبلي استعدادا لعيد الفطر.

وأكد رسلان وفق بيان صحفى علي المسئولين بتسهيل إجراءات الحصول علي التذكرة وفق سلسلة عمليات منظمة تكفل القضاء علي ظاهرة السوق السوداء ، مشددا علي حسن معاملة الجمهور والتأكيد علي توافر المسافات الآمنة والتباعد المجتمعي بين جمهور الركاب كإجراء احترازي في مواجهة فيروس كورونا.

وشدد رئيس الهيئة على تواجد كافة قيادات الهيئة لمتابعة تشغيل القطارات وتكثيف تواجد مفتشى المبيعات وخدمة العملاء بجميع مكاتب حجز التذاكر والانتشار على الارصفة بالتنسيق مع شرطة السكة الحديد والامن الإداري.

ومن جهة أخري أشار رسلان إلى تطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم الاعلان عنها من قبل الحكومة، والتي تستهدف ضمان سلامة وصحة المواطنين، وعدم انتشار الفيروس، وذلك وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية في هذا الصدد من خلال تعقيم المحطات والمكاتب الادارية باستمرار وتوزيع الكمامات علي العاملين حفاظًا علي صحتهم وتوفير مستلزمات التطهير والتعقيم بصفة دائمة .

Advertisements

ومن جانبه اصدر رئيس الهيئة تعليماته للمسئولين بالمحطة بضرورة الارتقاء بمستوى نظافتها يما يليق بمظهر السكة الحديد الواجب الظهور به وعدم الاقتصار برفع المخلفات ولكن اتخاذ مجموعة من الاجراءات والاعمال وفق المفهوم البيئي الصحيح للنظافة

واثناء الجولة وجه رسلان بالتزام كافة العاملين باتباع تعليمات السلامة والامان بمواقع عملهم لتأمين حركة مسير القطارات.

وأصدرت الهيئة تعليماتها بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات بما يحافظ علي المنشآت والبنية الاساسية والوحدات المتحركة بالورش والمحطات واتخاذ كافة الاجراءات التامينية بما يكفل عدم المساس بممتلكات الهيئة علاوة علي استغلال فترة اجازة عيد الفطر المبارك للقيام باعمال صيانة العربات والجرارات واعمال صيانة وتجديدات السكة واعمال الصيانة العاجلة للمنشآت والمحطات بالتوازي مع اعمال التعقيم والتطهير لكافة وحدات ومكونات السكة الحديد.