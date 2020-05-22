شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 18 سفينة آخر 24 ساعة مع إجراءات الوقاية ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث استقبل 5 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة، بينما غادر 5 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 18 سفينة مع استمرار تطبيق إجراءات الوقاية ضد كورونا .

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 3200 طن يوريا و4100 طن رمل و4200 طن مولاس و8500 طن فوسفات، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 20017 طن حديد و13890 طن ذرة و980 طن سكر و2783 طن خشب و15000 طن قمح و 5300 طن فول.

وسحل اجمالى حركة الصادر من الحاويات 373 حاوية مكافئة تشمل فواكة ( برتقال وعنب و فراولة ويوسفي ) وخضروات ( بطاطس وخضار مشكل وباميه وملوخية وبطاطا ) وحاصلات زراعية ( بصل و ثوم و ليمون ) يتم تصديرها إلى كلا من الامارات والسعودية و الأردن وسوريا وبريطانيا و ايطاليا وهولندا و سنغافورة وامريكا وكرواتيا وألمانيا وسولفينيا وسيريلانكا .

Advertisements

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 154 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 419 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 85655 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 99321 طنا .

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1312 طن قمح متجه إلى صوامع الفيوم ، في حين غادر عدد 3072 شاحنة منها 786 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 43349 من البضائع العامة .