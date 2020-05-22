شكرا لقرائتكم خبر عن متعافى من كورونا يروى أخطر لحظات رحلة العلاج في لايف لـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روى الشاب بلال أحمد من محافظة الأقصر، رحلة إصابته بفيروس كورونا، وأخطر لحظات مر بها أثناء فترة العلاج، مطالبا جميع المواطنين بتوخي الحذر وأخذ الاحتياطات وعمل جميع الإجراءات الوقائية، كارتداء الكمامات وعدم السلام باليد، فضلا عن الاهتمام بمسافة التباعد الاجتماعى.
وأشار "أحمد" عبر لايف لـ"الخليج 365" مع الزميل كامل كامل، إلى أنه يعمل بالمجال الصحى، موضحا أنه ظهر عليه أعراض كورونا كارتفاع شديد بدرجة الحرارة وصداع شديد، مضيفا :" بعد ظهور هذه الإجراءات قمت بعمل مسحة ولكن جاءت النتيجة سلبية، ثم تطورت الأعراض معى وزدت بشدة ، فقمت بعمل مسحة ثانية وجاءت النتيجة إيجابية ومن هنا بدأت رحلة العلاج والدخول في العزل الصحى بمستشفى الأقصر".
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