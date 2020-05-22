شكرا لقرائتكم خبر عن مطران الأسقفية يبعث برقيات تهنئة بعيد الفطر للرئيس وشيخ الأزهر ووزير الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ المطران منير حنا، مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى، الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيًا لشعب مصر دوام السلام والأمن، داعيا الله أن يرفع الوباء الذى يهدد شعوب العالم أجمع.

كما أرسل المطران منير حنا أيضا برقيات تهنئة لكل من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مؤكدا على روح المحبة والتعاون والإخاء التى تجمع المؤسسات الدينية الإسلامية بنظيرتها المسيحية.

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يذكر أن المطران منير حنا تم انتخابه أسقفًا لإيبارشية مصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى بالكنيسة الأسقفية فى عام 2000، وهى واحدة من ضمن أربعة إيبارشيات تابعة لإقليم القدس والشرق الأوسط للكنيسة، ثم انتخب مرتين مطرانًا رئيسًا لهذا الإقليم خلال الفترة من 2007 وحتى الآن، وصولًا لرئاسة رابطة الكنائس الأسقفية فى جنوب الكرة الأرضية مؤخرًا.

فيما تعيش الكنيسة هذه الأيام، أيام الخماسين وهى فترة الخمسين يومًا المحصورة بين عيد الفصح "أى عيد القيامة"، وعيد الخمسين "أى عيد العنصرة" وهى فترة فرح فلا يُصام فيها، ويجرى الطقس فيها باللحن الفرايحى، ويُحتفل فيها يوميًا بذكرى قيامة المسيح من بين الأموات.

يسمى كل يوم أحد من آحاد الخماسين المقدسة باسم مختلف، الأحد الأول هو أحد توما تلميذ المسيح الذى تشكك فى القيامة ثم عاد وآمن بها، والأحد الثانى يسمى بأحد الحياة الأبدية، أما الأحد الثالث، فهو أحد السامرية، والأحد الرابع يسمى بنور العالم، والأحد الخامس يطلق عليه الطريق والحق والحياة، لكن الأحد السادس يطلق عليه انتظار الروح القدس، فيما يسمى الأحد السابع بعيد العنصرة.