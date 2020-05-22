أبطال ملحمة البرث فى سجل الخالدين.. غدا بـ"الخليج 365"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، «الداخلية» تضبط 11 إرهابيا متورطا.. سقوط خلية إخوانية تنتج أفلاما مفبركة لـ«الجزيرة».. الخلية يتزعمها من الخارج نجل القرضاوى ومعتز مطر ومحمد ناصر لتشويه الدولة.. المتهمون يعترفون: ننتج الفيديو بـ 3 آلاف دولار.. إرهابى: طلبوا منى إنتاج فيديو مفبرك عن تهجير أهالى مثلث ماسبيرو.. وإخوانى: نفبرك فيديوهات عن فشل الدولة فى التعامل مع أزمة كورونا. واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا.. واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا.. ـ «الداخلية» تضبط 11 إرهابيا متورطا.. سقوط خلية إخوانية تنتج أفلاما مفبركة لـ «الجزيرة».. الخلية يتزعمها من الخارج نجل القرضاوى ومعتز مطر ومحمد ناصر لتشويه الدولة.. المتهمون يعترفون: ننتج الفيديو بـ 3 آلاف دولار.. إرهابى: طلبوا منى إنتاج فيديو مفبرك عن تهجير أهالى مثلث ماسبيرو.. وإخوانى: نفبرك فيديوهات عن فشل الدولة فى التعامل مع أزمة كورونا ـ الحلقة 28 تعيد بعث أسطورة منسى ورجاله.. وكل تضحيات الجيش.. أبطال ملحمة البرث فى سجل الخالدين.. رسائل الاختيار.. توثيق بطولات لقواتنا المسلحة بالدراما.. والد خالد مغربى: الشهداء كانوا كالوحوش.. والدة «الشبراوى »: بيروح بطل بيجى 100 بطل.. وأسرة النقيب فتحى: «الاختيار» عيشنا بطولات أبنائنا ـ الحلقة 28 تعيد بعث أسطورة منسى ورجاله.. وكل تضحيات الجيش.. أبطال ملحمة البرث فى سجل الخالدين.. رسائل الاختيار.. توثيق بطولات لقواتنا المسلحة بالدراما.. والد خالد مغربى: الشهداء كانوا كالوحوش.. والدة «الشبراوى »: بيروح بطل بيجى 100 بطل.. وأسرة النقيب فتحى: «الاختيار» عيشنا بطولات أبنائنا ـ متمنيا لدولهم التقدم والازدهار.. الرئيس يتبادل التهانى مع قادة الدول العربية بمناسبة عيد الفطر Advertisements ـ الحكومة ترد على 14 شائعة.. لا صحة لبيع شركات القطاع العام.. إعادة حركة الطيران بالمطارات المصرية.. وتحليل فيروس كورونا بالمنازل وبيع كواشف التشخيص للفيروس بالصيدليات معلومات غير صحيحة ـ الحكومة ترد على 14 شائعة.. لا صحة لبيع شركات القطاع العام.. إعادة حركة الطيران بالمطارات المصرية.. وتحليل فيروس كورونا بالمنازل وبيع كواشف التشخيص للفيروس بالصيدليات معلومات غير صحيحة ـ على صفحات «الخليج 365».. أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى الكيمياء لغات ـ تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. المحافظات تنتفض وتضبط المخالفين بالتعدى على أراضى الدولة ـ تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. المحافظات تنتفض وتضبط المخالفين بالتعدى على أراضى الدولة ـ «الإسكان»: 230 مشروعا بسيناء ومدن القناة ب 16 مليار جنيه.. «الجزار»: تمثل أكثر من 25 % من حجم مشروعات «المركزى للتعمير» خلال 6 سنوات ـ أكبر إصدار دولى للسندات في تاريخ مصر بـ5 مليارات دولار.. 9 مليارات دولار حجم طلبات الاكتتاب من الأجانب فى ساعتين ونصف ـ أكبر إصدار دولى للسندات في تاريخ مصر بـ5 مليارات دولار.. 9 مليارات دولار حجم طلبات الاكتتاب من الأجانب فى ساعتين ونصف



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