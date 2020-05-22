أمين عام رابطة العالم الإسلامى: الأوقاف الخيرية لجامعة هارفرد 37 مليار دولار لدعم العلم والأبحاث المتقدمة والقوية (فيديو)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أمين عام رابطة العالم الإسلامى، ورئيس هيئة العلماء المسلمين، من التهرب من الزكاة، فهؤلاء يخادعون الله وهو خادعهم حيث يأتيهم الشر من حيث لم يحتسبوا، داعيا المسلمين للتكافل المجتمعى بين الناس.

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