شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: تجهيز 30 مستشفى لتقديم علاج كورونا بجانب الخدمات العلاجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه تم التنسيق مع أجهزة وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية بالقاهرة تجهيز عدد من المستشفيات بالعاصمة لتقديم الخدمات العلاجية مع علاج فيروس كورونا من بينها مستشفيات حميات العباسية وحميات حلوان وصدر العباسية وشبرا وحلوان ومنشية البكري ودار السلام والمنيرة وعين شمس والشروق و الخازندارة والقاهرة الجديدة وروض الفرج والتبين التابعين لمديرية الصحة بالقاهرة .

بالإضافة إلى مستشفيات جراحات اليوم الواحد بالبساتين و مدينة نصر غرب والزاوية الحمراء والمرج التابعين لأمانة المجالس الطبية المتخصصة، ومستشفيات المقطم وشبرا والنصر بحلوان وصيدناوي التابعين للتأمين الصحى ومستشفيات الساحل والمطرية وأحمد ماهر والجمهورية التابعين للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية و مستشفيات القبطى ومبرة المعادي والاصلاح الاسلامي ومؤسسة مبرة مصر القديمة التابعين للمؤسسة العلاجية .

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وفى سياق أخر أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتصدى لأى محاولة للبناء المخالف أثناء إجازة عيد الفطر المبارك موجهًا رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها لعدم السماح للمخالف بتكرار المخالفة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على توافر الخبز والسلع الغذائية وأسطوانات البوتاجاز بكافة أحياء العاصمة استعدادًا لحلول عيد الفطر المبارك مشيرًا إلى أن هناك تنسيق بين مديريتى التموين والصحة وشرطة المرافق والأحياء ومباحث التموين للقيام بحملات مستمرة لاحكام الرقابة على الأسواق والتصدى بحزم لمحاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أى مظاهر لاستغلال المواطنين خلال فترة العيد .

وشدد محافظ القاهرة على جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار شن الحملات لمنع الغش التجاري ومحاربة السوق السوداء والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين .