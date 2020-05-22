شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. السيسى يبحث مع رئيس المجلس العسكرى السودانى القضايا الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، السيسى يبحث مع رئيس المجلس العسكرى السودانى القضايا الإقليمية، حيث أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم، اتصالا هاتفيا مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي السودانى.





القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

بعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقـوات المسلحـة وزير الدفـاع والإنتـاج الحربـي ببرقيـة تهنئـة للرئيـس عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائـد الأعلـى للقـوات المسلحـة بمناسبـة حلول عيد الفطر المبارك 1441هــ وهذا نصها :"السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يسعدنى أن أهنىء سيادتكم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك داعياً الله سبحانه وتعالى أن يعيده عليكم بموفور الصحة والعطاء وعلى الوطن المفدى باليمن والبركات".

الزمالك يعلق لافتة نادى القرن ويؤكد: بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية

علق مسئولو نادى الزمالك لافتة كبيرة على سور النادى بميت عقبة وكتبوا عليها عبارة "نادى الزمالك.. نادى القرن الحقيقى بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات"، فى محاولة للتأكيد على أحقية القلعة البيضاء فى لقب نادى القرن الأفريقى الذى توّج به النادى الأهلى قبل 20 سنة، لكن اللقب شهد جدلاً واسعاً خلال الفترة الماضية بعدما قرر مجلس الزمالك تصعيد الأمر للمحكمة الرياضية الدولية بهدف تجريد النادى الأهلى من اللقب ومنحه للزمالك.





شحنة مساعدات طبية مصرية تصل غزة دعما للهلال الأحمر الفلسطينى

وصلت شحنة مساعدات طبية مقدمة من الهلال الأحمر المصري لنظيره الفلسطينى إلى قطاع غزة، اليوم الجمعة، دعما للأشقاء الفلسطينيين في ظل جائحة فيروس كورونا.

محمد منير يتعافى من عملية جراحية فى العظام.. ويعلق: هفرحكم الجمعة الجايه

أجري النجم الكبير الكينج محمد منير جراحة دقيقة في العظام وكللت بالنجاح التام تحت رعاية اللواء طبيب مصطفي أبو حطب مدير المركز الطبي العالمى، وقام باجراء الجراحة الدقيقة اللواء الجراح العالمي رؤوف العباسى، وأشرف علي فريق التخدير اللواء طبيب هاني نجيب.

الكاف يحتفل بذكرى تتويج الأهلي بلقب نادى القرن.. فيديو

احتفل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" اليوم بمرور 20 عاما على تتويج النادى الأهلى بجائزة نادى القرن فى أفريقيا والتى تسلمها رئيسه الأسطورى صالح سليم فى حفل أقيم بمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، بعدما توج الفريق بها فى ديسمبر 2000، وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم أن النادى الأهلى هو نادى القرن العشرين فى أفريقيا من حيث عدد البطولات، التى حصل عليها فى الفترة من بداية البطولات الأفريقية للأندية عام 1964 وحتى نهاية القرن، وتسلم "المايسترو" الجائزة فى جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، بعدما سافر مع عدلى القيعى، بالرغم من مرضه الشديد، وأكد خلال المؤتمر أن الأهلى سيكون متواجدًا بعد 100 عام للتتويج باللقب من جديد.





طفل يبكى بعد مشاهدة "الاختيار": عايز أجيب حق الشهداء وأحارب الكلاب..فيديو

فى مشهد مؤثر، نشر الفنان عابد عناني، أحد نجوم مسلسل الاختيار، فيديو لطفل يبكى بعد مشاهدة الحلقة الـ 28 من مسلسل الاختيار، والتى جسدت معركة البرث واستشهاد أبطال الكتيبة 103، التي يقودها الشهيد أحمد المنسى.





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شاهد.. حادث تصادم مروع وضحايا بينهم أطفال على طريق العاشر من رمضان

شهد طريق الإسماعيلي الصحراوى، المتجه للعاشر من رمضان حادث تصادم مروع بين مجموعة من السيارات، مما نتج عنه وسقوط ضحايا بينهم أطفال، ورصدت كاميرا الخليج 365 آثار الحادث.

خضوع رئيس وزراء ماليزيا لحجر صحى بعد حضور ضابط مصاب بكورونا أحد اجتماعاته

قال مكتب رئيس وزراء ماليزيا في بيان اليوم الجمعة إن رئيس الحكومة محيي الدين ياسين سيخضع للحجر المنزلي 14 يوما بعدما حضر ضابط ثبتت إصابته بفيروس كورونا اجتماعا عقده هذا الأسبوع.

أمير كرارة: "قسما بالله المنسى جالى فى الحلم وضحكلى وقال لى إنه مبسوط"

قال الفنان أمير كرارة إن الشهيد أحمد المنسى زاره فى الحلم بعد أذان فجر اليوم الجمعة، وأخبره بأنه سعيد، وكتب كرارة عبر صفحته فيس بوك: "قسما بالله وبحق الأيام المفترجة دى اللى هقولو دا حصل، بعد أذان الفجر نمت حلمت إن منسى جالى لابس تيشرت السيل الزرقاء والبنطلون البيج الباجى وحاطط إيده فى جيبه وبيضحكلى بيقولى إيه الأخبار يا صحابى قولتيله مبسوط يا منسى ضحك وقالى مبسوط، دا أنا فرحى فوق النهار ده يا صاحبى".

وزير التموين: إضافة 50 ألف أسرة من تكافل وكرامة إلى بطاقات التموين

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أن توجهيات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الاحتياطي الاستراتيحي من السلع مع بداية أزمة كورونا المستجد ساهمت في توفير السلع بكميات كبيرة في الأسواق وعدم حدوث أي أزمات أو زيادة في الأسعار ، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي سبق أن وجه بتخصيص مبلغ 1.8 مليار دولار من البنك المركزي المصري في العام 2016 لتوفير الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية ، مؤكدا أنه ومنذ ذلك التاريخ أصبح من المهم للغاية الحفاظ على معدلات الاحتياطي الاستراتيجي من السلع لفترات طويلة تجاوزت الآن احتياجاتنا لفترة تتراوح ما بين خمسة إلى ستة أشهر .

مع الاستعداد للفتح .. تعرف على عمليات الفحص فى المطارات

مع إعادة فتح صناعة الطيران ببطء فى عدد من البلدان ، واستعداد الولايات المتحدة لإعادة الفتح يونيو المقبل، يتعين على العديد من شركات الطيران النظر في طرق تنفيذ التدابير الاحترازية وسط الوباء المستمر.

كاف يستقر على إقامة نهائى دورى أبطال أفريقيا فى رواندا

استقر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" على نقل المباراة النهائية للنسخة الحالية من مسابقة دورى أبطال أفريقيا، التى تشهد تواجد فريقى الأهلى والزمالك والوداد والرجاء فى الدور نصف النهائى لها، من الكاميرون إلى رواندا، بعدما قرر اتحاد كرة القدم الكاميرونى إلغاء الدورى المحلى بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مع تتويج فريق باميندا بلقب الدورى للمرة الأولى فى تاريخه.

نفخ شفايف فنانات دراما رمضان 2020 وأزمة أحمد فلوكس.. "مع صحصاح"

يقدم برنامج "مع صحصاح"، الذى يقدمه الزميل عمرو صحصاح، فى حلقة اليوم الجمعة، العديد من الأخبار الفنية التى يقدمها بشكل ساخر، حيث يتحدث خلال الحلقة عن ظهور فنانات كثيرات بدراما رمضان هذا العام بعد إجرؤهن عمليات تجميل وبالتحديد نفخ الشفايف، فضلا عن التطرق لأزمة الفنان أحمد فلوكس مع أحد رجال أمن كمباوند بمدينة الشيخ زايد.





الخطيب يتابع الإجراءات الاحترازية في الأهلي قبل عودة التدريبات

يناقش محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، مع العميد محمد مرجان المدير التنفيذى للنادى ولجنة التخطيط للكرة بالنادى وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، عدة أمور تتعلق بالإجراءات الاحترازية المطلوب تنفيذها مع عودة الفريق للتدريبات خلال الفترة المقبلة، للحد من انتشار فيروس "كورونا"، حيث طلب الخطيب تقريراً عن إجراءات تعقيم النادى طوال الفترة الماضية، وكذلك السيناريوهات المطلوب اتباعها خلال الفترة المقبلة حينما تعود التدريبات فى فريق الكرة بشكل رسمى، وقامت إدارة الأهلى مؤخراً بتعقيم كافة المنشآت الموجودة داخل مقر الجزيرة وفرعى مدينة نصر والشيخ زايد.

السيسى يبحث مع رئيس المجلس العسكرى السودانى القضايا الإقليمية

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم، اتصالا هاتفيا مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي السودانى.