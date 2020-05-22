شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن تعذر رؤية هلال شوال فى مناطق عدة وتنتظر قرار المحكمة العليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعذرت رؤية هلال شهر شوال بالسعودية مساء اليوم الجمعة، فى عدة مناطق، بينها حوطة سدير بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

ووفقا للمعلومات فقد تعذَّر على اللجان المختصة فى عددٍ من مناطق المملكة العربية السعودية رؤية هلال شهر شوال للعام الحالى ١٤٤١هـ، مساء اليوم الجمعة 29 رمضان، وبذلك ينتظر أن تعلن المحكمة العليا خلال الساعات القادمة قرارها الرسمى وفى حال تعذر الرؤية سيكون يوم غد السبت المتمم للثلاثين من رمضان، وبعد غد الاحد أول أيام عيد الفطر المبارك ، غرة شوال للعام الجارى ١٤٤١هـ.

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وتتحرَّى المحكمة العليا التى تعقد جلستها مساء اليوم ، ما يرد من المحاكم عن رؤية هلال شهر شوال؛ تمهيداً لإصدار قرارها الرسمى عن موعد حلول عيد الفطر المبارك للعام الحالي.