شكرا لقرائتكم خبر عن اليونسكو في اليوم العالمى للتنوع البيولوجى: الأرض تواجه التحديات والأزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الأمم المتحدة 22 مايو اليوم العالمي للتنوع البيولوجي من أجل تقديم فهم أوسع ومعرفة أعمق بالقضايا المتعلقة بالتنوع البيولوجي ، بهدف تسليط الضوء على الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية وتغير المناخ والاستهلاك غير المستدام، الكوارث الطبيعية مما أد إلى تدهوره، حيث يواجه كوكب الأرض العديد من الأزمات من ضمها جائحة كورونا.

وكتبت اليونسكو، عبر حسابها بوقع تويتر:" يعيش كوكبنا تحت الضغط .. يواجه كوكب الأرض العديد من التحديات والأزمات، مثل جائحة كوفيد 19 و تغير المناخ وانقراض العديد من الأجناس الحيوانية والنباتية، ويمثل التنوع البيولوجي عنصراً أساسياً للحياة على الأرض، دعونا نحافظ عليه من أجل الأجيال القادمة!".



اليونسكو

يخصص العالم، يوم 22 من شهر مايو من كل عام للاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجى، حيث يوافق تاريخ اعتماد نص اتفاقية التنوع البيولوجي في 22 مايو 1992، ويقام هذا العام تحت شعار "حلولنا توجد فى الطبيعة "، وترجع أهمية التنوع البيولوجي فى كونه هو مصدر السلع والخدمات الأساسية التي ينعم بها كوكبنا والتى تعتمد على تنوع وتباين الجينات والأنواع والتجمعات الحية والنظم الايكولوجية ، فالموارد البيولوجية هي التي تمدنا بالمأكل والملبس، وبالمسكن والدواء والغذاء الروحي والاكسيجين الذي نتنفسه وتنقية المياه ومجابهة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية.

Advertisements

وتتميز مصر بتنوع النظم البيئية والحياة البرية لديها، حيث تضم أكثر من 4 آلاف و500 نوع من النباتات، بواقع "2365 من النباتات الزهرية، و2420 نوع من الفطريات، و1483 نوعا من الطحالب".

كما يوجد فى مصر 111 نوعا من الثدييات، و109 أنواع من الزواحف، و9 أنواع من البرمائيات، وأكثر من 1000 نوع من الأسماك، 800 نوع من الرخويات البحرية، 1000 نوع من القشريات، أكثر من 325 نوعا من الشعاب المرجانية، ومن 10 آلاف إلى 15 ألف نوع من الحشرات، و480 نوعا من الطيور.

وهناك عدة أسباب رئيسية لتدهور التنوع البيولوجى،هى: الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية، الإنتاج والاستهلاك غير المستدام، الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات ونوبات الجفاف، وتغير المناخ، وتدهور وتفتت البيئات الطبيعية، وتغير استخدام الأراضى، وإدخال أنواع جديدة في الزراعة، الاستخدام الزائد للأسمدة والمبيدات وزيادة التلوث.

ويمكن الحفاظ على التنوع البيولوجى، من خلال زيارة المحميات الطبيعية، والتعرف على محتوياتها وأهميتها لحياتنا، مع الحفاظ على عدم إزعاج الحيوانات فى أوكارها والطيور فى أعشاشها، عدم إلقاء المخلفات فى البحار ونهر النيل، أو الأماكن غير المخصصة لها، وعدم الاتجار فى الكائنات البرية، والحث على إجراء حملات النظافة للبيئات المختلفة.