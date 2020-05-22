شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل انكسار موجة الحر في العيد.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع خبراء الأرصاد انكسار موجة الحر بداية من أول أيام عيد الفطر المبارك، الموافق الأحد المقبل، بعد أن واصلت درجات الحرارة ارتفاعها على مدار الأيام الماضية.

في الإنفو جراف التالي نستعرض درجات الحرارة علي كافة أنحاء الجمهورية بداية من الأحد المقبل ٢٤ مايو





- القاهرة الكبرى العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة والوجه البحرى العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة

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- السواحل الشمالية الغربية العظمى 24 درجة والصغرى 20 درجة

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 25 درجة والصغرى 20 درجة

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة

- شمال الصعيد العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة

- جنوب الصعيد العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة