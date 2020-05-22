شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تردم نفق العروبة لحل أزمة المرور والتكدسات بصلاح سالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة القاهرة تعديل مسار المرور فى منطقة العروبة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة حتى يوم الجمعة المقبل، بسبب غلق نفق الميرغنى بمصر الجديدة لتحويله إلى طريق سطحى .

وقررت محافظة القاهرة ردم النفق نظرا للاختناقات المرورية التي كان يسببها في شارع صلاح سالم. ويعد توسعة صلاح سالم وبناء الكوبرى الجديد وردم نفق العروبة، جزءا من المشروع القومى لإنشاء كبارى ومحاور جديدة بمصر الجديدة وشرق القاهرة.

وفى سياق أخر أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتصدى لأى محاولة للبناء المخالف أثناء إجازة عيد الفطر المبارك موجهًا رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها لعدم السماح للمخالف بتكرار المخالفة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على توافر الخبز والسلع الغذائية وأسطوانات البوتاجاز بكافة أحياء العاصمة استعدادًا لحلول عيد الفطر المبارك مشيرًا إلى أن هناك تنسيق بين مديريتى التموين والصحة وشرطة المرافق والأحياء ومباحث التموين للقيام بحملات مستمرة لاحكام الرقابة على الأسواق والتصدى بحزم لمحاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أى مظاهر لاستغلال المواطنين خلال فترة العيد .

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وشدد محافظ القاهرة على جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار شن الحملات لمنع الغش التجاري ومحاربة السوق السوداء والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.



محافظة القاهرة تردم نفق العروبة لحل أزمة المرور والتكدسات بصلاح سالم (1)



محافظة القاهرة تردم نفق العروبة لحل أزمة المرور والتكدسات بصلاح سالم (2)