شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء مع قاتل الأسطورة منسى فى مسلسل الاختيار.. ستوديو التحليل مع تامر إسماعيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضاف ستوديو تحليل مسلسل الاختيار مع تامر إسماعيل صالح، الفنان الشاب محمد يوسف صاحب شخصية الإرهابى أبو عميرة في مسلسل الاختيار والذى قتل الأسطورة أحمد منسى في الحلقة 28.

وقال الفنان الشاب محمد يوسف الذى جسد شخصية الإرهابى أبو عميرة إنه هو شعر بالحزن والألم وهو يشاهد حلقة أمس، وتفهم حجم الغضب والحزن الذى كان عنوان الدقائق التي شهدت استشهاد الأسطورة البطل أحمد منسى .

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الفنان محمد يوسف فى مسلسل الاختيار

وأكد خلال لقائه لايف على صفحة الخليج 365 إنه كان يشعر بالقلق عندما علم أنه سيقوم بدور الإرهابى الذى سيقتل منسى في معركة البرث، لكنه تحمس لذلك بدوافع فنية ودرامية كبيرة.

مؤكدا أنه اختار أن تتحدث الشخصية بلكنة شامية وليست سيناوية، وأن يرسم الشخصية دون لحية خاصة أنه كان شخصا مهربا ثم انضم للجماعات التكفيرية فيما بعد.