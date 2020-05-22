شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقـوات المسلحـة وزير الدفـاع والإنتـاج الحربـي ببرقيـة تهنئـة للرئيـس عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائـد الأعلـى للقـوات المسلحـة بمناسبـة حلول عيد الفطر المبارك 1441هــ وهذا نصها :"السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يسعدنى أن أهنىء سيادتكم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك داعياً الله سبحانه وتعالى أن يعيده عليكم بموفور الصحة والعطاء وعلى الوطن المفدى باليمن والبركات".

وأضاف فى نص البرقية: "إن رجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذا العيد المبارك يؤكدون وفاءهم للمهام والمسئوليات التى يحملون أمانتها بكل الصدق والإخلاص ، مؤكدين لسيادتكم ولاءهم المطلق لمصر وشعبها ووقوفهم خلف قيادتها حراساً أمناء على المسئولية الوطنية التى كلفهم بها شعب مصر العظيم فى الدفاع عن الوطن والحفاظ على سلامة أراضيه وحماية مقدساته وتاريخه العريق، حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق النصر خطاكم

وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة .

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هذا وقد أصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بهذه المناسبة .

كما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بهذه المناسبة.