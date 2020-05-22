شكرا لقرائتكم خبر عن شحنة مساعدات طبية مصرية تصل غزة دعما للهلال الأحمر الفلسطينى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت شحنة مساعدات طبية مقدمة من الهلال الأحمر المصري لنظيره الفلسطينى إلى قطاع غزة، اليوم الجمعة، دعما للأشقاء الفلسطينيين في ظل جائحة فيروس كورونا.

وقال الهلال الأحمر المصرى فى بيان صحفى إن ذلك يأتي فى اطار الدور الذي يلعبه الهلال الاحمر المصرى في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، موضحاً أنه تم ارسال شحنات من الدعم إلي الأشقاء في دولة فلسطين متضمنا مجموعة من الأدوات والمستلزمات الطبية الى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني والتي تشمل: 24 طن من المنظفات وسوائل التعقيم والتطهير وكذلك 3500 زي الحماية الشخصية و 150.000غطاء وجه "ماسك".

وفى وقت سابق حصل الهلال الأحمر المصرى على منحة بقيمة 51 مليون جنيه من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

يأتى ذلك فى اطار الشراكة الاقتصادية بين الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى وحكومة الولايات المتحدة ممثلة فى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدعم أولويات التنمية فى مصر.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى : "تتكاتف جميع الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك المجتمع المدني، لمواجهة التحديات الصحية والاقتصادية المترتبة علي كوفيد- 19، وسينفذ الهلال الأحمر المصري أنشطة الاستعداد و الوقاية من خلال الاستفادة من شبكة تضم ٣٠ الف متطوعاً ومتخصصاً في الرعاية الصحية بمساندة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية".

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وأضافت الوزيرة :"تقوم وزارة التعاون الدولي بالتنسيق الوثيق مع الشركاء متعددي الأطراف والثنائين لتدعيم أولويات التنمية في مصر".