"ولاد العم" كلمة السر في خطف طفل بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشف قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط واقعة خطف طفل وضبط خاطفيه.

بلاغ تلقاه مأمور مركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط من أحد الأشخاص بخروج نجله البالغ من العمر 9 سنوات، وعدم عودته، وتلقيه اتصال هاتفى من أحد الأشخاص وطلب منه فدية مالية نظير إطلاق سراح نجله.

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تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة نجلى عموم المُبلغ (عاملان - مقيمان بذات الدائرة)؛ بسبب خلافات بينهما والأب.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وتحرير الطفل المُختطف وبحوزة أحد المتهمَين الهاتف المحمول المستخدم فى التواصل مع المُبلغ.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة؛ بقصد الضغط على والد المجنى عليه للتصالح بينهم. وأحال مدير الأمن المتهمان إلى النيابة العامة للتحقيق.