الشرطة تكشف حيلة لتهريب بضائع أجنبية بمليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التهريب بشتى صورها، وتشديد الرقابة على كافة المنافذ بالبلاد، وعقب تحريات مُسبقة، أحبطت الأجهزة الأمنية محاولة تهرب من دفع الرسوم الجمركية.

إدارة البحث الجنائى بمنفذ النصر الجمركى بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، تمكنت بالاشتراك مع الجهات المعنية من ضبط حاوية مشمولها (ماكينات نجارة ورولمان بلى) قادمة من إحدى الدول الأجنبية عبر ميناء غرب بورسعيد.

وضُبط بها 18 ألفا و427 قطعة "رولمان بلى ذات منشأ أجنبى الصنع" أعداد زائدة غير مدرجة نهائياً بالمستندات أو إستمارات المعاينة الجمركية؛ بقصد التهرب من سداد الضرائب والرسوم المستحقة.

وقدرت القيمة الإجمالية للرسوم والضرائب والغرامات المستحقة عن البضائع بنحو مليون و821 ألفا و143 جنيها.