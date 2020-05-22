مأمورية أكتوبر تكشف عن نشاط مصنع كمامات مغشوشة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ضبطت الأجهزة الأمنية خمسة أشخاص بالجيزة؛ لإدراتهم مصنع بدون ترخيص لتصنيع الكمامات الطبية بخامات رديئة ومجهولة المصدر لطرحها للبيع بالأسواق.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر أن خمسة أشخاص (صاحب مصنع أقمشة – المدير المسئول عن المصنع – فنى إنتاج – 3 عمال) يديرون شقة سكنية كمصنع بدون ترخيص لتصنيع الكمامات الطبية من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات لإدخال الغش على المواطنين؛ بقصد طرحها للبيع بالمحلات والأسواق لتحقيق أرباحاً غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبتفتيش المصنع عُثر بداخله على (1500 كمامة قماش معدة للبيع – 3 براميل تحوى قطع من الأقمشة المعدة للتصنيع - ماكينة خياطة وسرفلة).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة. وتحررالمحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.