عضو بخلية إنتاج فيديوهات الجزيرة: "أرسلنا معلومات خاطئة لقطر وتركيا عن سيناء لتشويه صورة الجيش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

قال أحد المتهمين المضبوطين ضمن أفراد الخلية المتهمة بإنتاج أفلام مفبركة عن مصر لصالح شبكة قنوات "الجزيرة" القطرية، ويدعى أحمد.م.إ، (مقيم بمدينة بئر العبد)، إنه انضم إلى جماعة الإخوان المسلمين منذ عام 2010.

وأضاف المتهم: "كانت مهمتنا في المجال الإعلامي ضمن مجموعة يشرف عليها المتهم سلامة البس، لجمع معلومات على الأوضاع الأمنية بشمال سيناء لرفعها للقيادات في قطر وتركيا لاستخدامها في تشويه صورة الجيش والشرطة".

وأوضح في اعترافاته: "قمنا بتجميع معلومات عن الأوضاع الاقتصادية وإظهارها بأنها سيئة، والعمليات التي تمت مثل أحداث مسجد الروضة والتعدي على الكمائن وتجميع معلومات عن المصالح الحوكومية بشمال سيناء".

كانت وزراة الداخلية أعلنت القبض على خلية إخوانية مكونة من 11شخصا لإنتاجهم أفلاما مفبركة لـ"الجزيرة" القطرية.